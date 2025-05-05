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Регион
5 мая, 11:02

АдГ оспорила в суде решение контрразведки Германии признать её экстремистской

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Velkophotography

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Velkophotography

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала иск против Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, оспаривая его решение классифицировать партию как «правоэкстремистскую организацию». Об этом сообщил агентству DPA пресс-секретарь лидера АдГ Алис Вайдель — Даниэль Тапп.

Иск направлен в административный суд Кёльна, где располагается штаб-квартира немецкой контрразведки. Ранее юристы АдГ потребовали от ведомства до 08:00 по местному времени (09:00 мск) отозвать соответствующее решение, пригрозив обращением в суд в случае отказа. Ответа не последовало, и партия инициировала судебное разбирательство.

«Не вписывается в мейнстрим»: В Кремле высказались о признании АдГ экстремистской в ФРГ
«Не вписывается в мейнстрим»: В Кремле высказались о признании АдГ экстремистской в ФРГ

Напомним, что партия «Альтернатива для Германии» была признана «правоэкстремистской» в ФРГ на фоне роста её популярности. Такое решение власти обосновали тем, что эта политсила якобы не ценит человеческую жизнь и исповедует экстремистскую идеологию. Теперь её грозятся запретить.

Марина Фещенко
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