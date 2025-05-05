АдГ оспорила в суде решение контрразведки Германии признать её экстремистской

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подала иск против Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, оспаривая его решение классифицировать партию как «правоэкстремистскую организацию». Об этом сообщил агентству DPA пресс-секретарь лидера АдГ Алис Вайдель — Даниэль Тапп.

Иск направлен в административный суд Кёльна, где располагается штаб-квартира немецкой контрразведки. Ранее юристы АдГ потребовали от ведомства до 08:00 по местному времени (09:00 мск) отозвать соответствующее решение, пригрозив обращением в суд в случае отказа. Ответа не последовало, и партия инициировала судебное разбирательство.