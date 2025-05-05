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Регион
5 мая, 14:07

Объявленная в розыск кинокритик Барабаш* тайно бежала из России в Париж

Екатерина Барабаш*. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Екатерина Барабаш*. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Кинокритика Екатерину Барабаш* вывезли из России, где она находилась под домашним арестом, в Париж. Об этом сообщила организация «Репортёры без границ», на пресс-конференции которой выступила журналистка. Кроме того, известием поделился её сын Юрий Барабаш.

«Дорогие друзья, Катерина Барабаш* жива и невредима. <...> Теперь все опасности позади», — написал он.

Минюст включил в список иноагентов стримера JesusAVGN* и кинокритика Барабаш*
Минюст включил в список иноагентов стримера JesusAVGN* и кинокритика Барабаш*

Напоминаем, в феврале 2025 года Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении Екатерины Барабаш* — её обвинили в публикации фейков о ВС РФ. По такому обвинению ей грозит штраф от трёх до пяти миллионов рублей и до десяти лет тюремного заключения. Свою вину кинокритик признала и была отправлена под домашний арест. Однако вскоре она перестала являться в суд и её объявили в розыск.

*Включёна в список иностранных агентов Минюста РФ.

Юрий Лысенко
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