Объявленная в розыск кинокритик Барабаш* тайно бежала из России в Париж

Кинокритика Екатерину Барабаш* вывезли из России, где она находилась под домашним арестом, в Париж. Об этом сообщила организация «Репортёры без границ», на пресс-конференции которой выступила журналистка. Кроме того, известием поделился её сын Юрий Барабаш.