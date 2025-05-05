Объявленная в розыск кинокритик Барабаш* тайно бежала из России в Париж
Екатерина Барабаш*. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Кинокритика Екатерину Барабаш* вывезли из России, где она находилась под домашним арестом, в Париж. Об этом сообщила организация «Репортёры без границ», на пресс-конференции которой выступила журналистка. Кроме того, известием поделился её сын Юрий Барабаш.
«Дорогие друзья, Катерина Барабаш* жива и невредима. <...> Теперь все опасности позади», — написал он.
Напоминаем, в феврале 2025 года Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении Екатерины Барабаш* — её обвинили в публикации фейков о ВС РФ. По такому обвинению ей грозит штраф от трёх до пяти миллионов рублей и до десяти лет тюремного заключения. Свою вину кинокритик признала и была отправлена под домашний арест. Однако вскоре она перестала являться в суд и её объявили в розыск.
*Включёна в список иностранных агентов Минюста РФ.