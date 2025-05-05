В премьеров Польши и Нидерландов бросили дымовую шашку

В Нидерландах премьер-министру Польши Дональду Туску бросили под ноги из толпы дымовую шашку, когда политик принимал участие в памятных мероприятиях. Об этом пишет RMF 24. Служба безопасности успела увести политика, травм он не получил.

Под ноги премьеру Польши Туску бросили дымовую шашку в Нидерландах. Видео © Х / DarekJarekLech

Инцидент произошёл днем 5 мая. Вместе с Туском на сцену поднялся премьер Нидерландов Дик Схоф. Мероприятие было посвящено освобождению страны от нацистской оккупации. Чиновники произнесли речь и готовились зажечь мемориальный огонь. Внезапно из толпы зрителей прилетела дымовая шашка. Она упала прямо возле Туска, раздался хлопок, и дым начал заволакивать сцену.

«Я хочу успокоить польское медиапространство. Ничего плохого не случилось. Кто-то бросил дымовую шашку, вероятно, это был кто-то, кто протестует по вопросу Газы и Палестины. Мы в Польше тоже знаем такие эмоции, люди у нас также имеют и различные эмоции, и различные взгляды», — позже сказал журналистам польский премьер.

Он назвал случившееся «элементом политической жизни». По словам Туска, нарушитель так выражал своё мнение на мировые проблемы. Политик заметил, что место для этого было выбрано не подходящее, потому что вокруг находились ветераны, которые могли пострадать.