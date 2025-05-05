Пример Пакистана, оставшегося со снарядами, которых хватит всего на четыре дня войны, из-за поставок вооружений на Украину, послужит уроком для других государств. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Ситуация Пакистана, которому хватит снарядов лишь на 4 дня войны из-за тайных поставок на Украину, является показательной и будет уроком для других стран. Все страны Европы практически на 90%, некоторые даже на 100%, опустошили все свои — и не только — склады и запасы, а вообще даже действующую технику полностью передали. В некоторых странах Европы нет техники даже для военизированной полиции. В случае каких-то беспорядков в ряде европейских стран они будут разгонять эти беспорядки, не знаю, швабрами или ещё чем-то. Андрей Свинцов Депутат Государственной думы

Собеседник Life.ru добавил, что «западные партнёры» Украины собирали вооружение со всей планеты: старое советское, старое европейское, американское, да и очень большое количество современного вооружения, например ЗРК Patriot. При этом Незалежной по-прежнему не хватает оружия — и это единственная настоящая причина сегодняшних заявлений Киева о готовности к переговорам. В то же время в России оборонпром работает великолепно и только наращивает обороты.

«Поэтому, конечно, это урок всему миру, и Пакистан в этом смысле в общем-то относительно себя чувствует комфортно из-за того, что у Пакистана есть ядерное оружие. Если бы его не было, я думаю, что Индия уже захватила бы ту часть спорных территорий, на которые она претендует, а возможно, и пошла бы дальше. Поэтому это действительно урок многим странам, которые так безоговорочно помогают украинским или другим террористам», — подытожил Свинцов.