Стало известно о состоянии полицейского, вступившего в схватку с боевиком в Махачкале

26-летний полицейский Мурад М., получивший тяжелейшие ранения во время рукопашной схватки с боевиком в Махачкале, находится в больнице под присмотром врачей. Об этом сообщает SHOT.

Раненый полицейский. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, именно он вступил в драку с преступником, у которого при себе оказался нож. Бандит был ликвидирован. Сам полицейский получил тяжелейшие ранения и сейчас находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.