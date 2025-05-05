Стало известно о состоянии полицейского, вступившего в схватку с боевиком в Махачкале
Полицейский из Махачкалы доставлен в больницу после схватки с террористом
26-летний полицейский Мурад М., получивший тяжелейшие ранения во время рукопашной схватки с боевиком в Махачкале, находится в больнице под присмотром врачей. Об этом сообщает SHOT.
Раненый полицейский. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, именно он вступил в драку с преступником, у которого при себе оказался нож. Бандит был ликвидирован. Сам полицейский получил тяжелейшие ранения и сейчас находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.
Коллеги и близкие Мурада не теряют надежды на его выздоровление и верят в его силу духа и мастерство врачей. Дома его ждут жена и дети.
Напомним, сегодня в Махачкале вооружённые преступники атаковали пост ДПС, убив двоих сотрудников полиции. Правоохранители, открыв ответный огонь, ликвидировали двух нападавших. Остальные преступники поспешили уехать с места преступления на угнанном служебном авто. Life.ru опубликовал видео смертельной схватки боевика с полицейским.
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