День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 15:01

Стало известно о состоянии полицейского, вступившего в схватку с боевиком в Махачкале

Полицейский из Махачкалы доставлен в больницу после схватки с террористом

26-летний полицейский Мурад М., получивший тяжелейшие ранения во время рукопашной схватки с боевиком в Махачкале, находится в больнице под присмотром врачей. Об этом сообщает SHOT.

Раненый полицейский. Фото © Telegram / SHOT

Раненый полицейский. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, именно он вступил в драку с преступником, у которого при себе оказался нож. Бандит был ликвидирован. Сам полицейский получил тяжелейшие ранения и сейчас находится в критическом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Коллеги и близкие Мурада не теряют надежды на его выздоровление и верят в его силу духа и мастерство врачей. Дома его ждут жена и дети.

Life.ru публикует имена боевиков, ликвидированных в Махачкале
Life.ru публикует имена боевиков, ликвидированных в Махачкале

Напомним, сегодня в Махачкале вооружённые преступники атаковали пост ДПС, убив двоих сотрудников полиции. Правоохранители, открыв ответный огонь, ликвидировали двух нападавших. Остальные преступники поспешили уехать с места преступления на угнанном служебном авто. Life.ru опубликовал видео смертельной схватки боевика с полицейским.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на Life
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar