В результате атаки ВСУ на Курскую область ранены двое несовершеннолетних

В результате удара ВСУ по гражданской инфраструктуре в Рыльске Курской области пострадали двое несовершеннолетних. Вечером 6 мая украинские силы целенаправленно атаковали городскую электроподстанцию.

По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате удара осколочные ранения получили двое подростков: 14-летняя девочка получила касательное ранение левой голени, а 17-летний юноша — осколочное ранение правой голени. К счастью, жизни детей ничего не угрожает.