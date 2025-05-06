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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 мая, 21:34

В результате атаки ВСУ на Курскую область ранены двое несовершеннолетних

В результате удара ВСУ по гражданской инфраструктуре в Рыльске Курской области пострадали двое несовершеннолетних. Вечером 6 мая украинские силы целенаправленно атаковали городскую электроподстанцию.

По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате удара осколочные ранения получили двое подростков: 14-летняя девочка получила касательное ранение левой голени, а 17-летний юноша — осколочное ранение правой голени. К счастью, жизни детей ничего не угрожает.

«В результате атаки на город повреждены два трансформатора, полностью отключён свет»,написал Хинштейн в телеграм-канале.

Жителей посёлка Глушково в Курской области призвали эвакуироваться
Жителей посёлка Глушково в Курской области призвали эвакуироваться

Ранее стало известно о новой попытке ВСУ прорваться на территорию Курской области. Российские войска успешно отражают наступление противника. На этом участке фронта ведут бои десантники группировки войск «Север».

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Life.ru

Артём Гапоненко
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