В результате атаки ВСУ на Курскую область ранены двое несовершеннолетних
В результате удара ВСУ по гражданской инфраструктуре в Рыльске Курской области пострадали двое несовершеннолетних. Вечером 6 мая украинские силы целенаправленно атаковали городскую электроподстанцию.
По данным врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в результате удара осколочные ранения получили двое подростков: 14-летняя девочка получила касательное ранение левой голени, а 17-летний юноша — осколочное ранение правой голени. К счастью, жизни детей ничего не угрожает.
«В результате атаки на город повреждены два трансформатора, полностью отключён свет», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Ранее стало известно о новой попытке ВСУ прорваться на территорию Курской области. Российские войска успешно отражают наступление противника. На этом участке фронта ведут бои десантники группировки войск «Север».
Life.ru