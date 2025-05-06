«Пустое потребление»: Врач объяснил, почему клиповое мышление не делает поколение Альфа умнее

Современная молодёжь демонстрирует впечатляющие навыки в работе с технологиями — они быстрее набирают текст, моментально находят информацию в интернете и легко ориентируются в интерфейсах гаджетов. Однако эти способности, как отметил невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с Life.ru, являются лишь поверхностными и не свидетельствуют о развитом интеллекте.

Главная проблема, по мнению специалиста, заключается в том, что эти технологические умения не переводятся в способность к глубокому анализу, критическому мышлению или решению сложных задач. Умение быстро найти ресторан через приложение или посмотреть развлекательный ролик в TikTok не имеет ничего общего с настоящим интеллектом.

А вот в отсутствие пользования интернета, если этот рубильник выключится, всемирный, что они будут демонстрировать, какие у них навыки есть, что они руками умеют? Это всё-таки другие немножко характеристики. Это не социализация, это не коллективный разум, это просто пустое потребление. Рустем Гайфутдинов Невролог

Особую тревогу у специалиста вызывает формирование так называемого «клипового мышления», когда мозг привыкает к коротким форматам контента, постоянной смене стимулов и поверхностному восприятию информации.

«Может быть, да, это определённый вкус, определённые какие-то эти предпочтения молодёжные, но это к интеллекту абсолютно не относится», — заключил он.