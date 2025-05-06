В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения на полёты
В аэропортах Шереметьево и Внуково в 03:39 мск сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщили в Росавиации.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.
Также временные ограничения в ночь на 6 мая были введены на работу самарского аэропорта Курумоч. Аналогичные меры были приняты в Калуге, Волгограде и Саратове.
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