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6 мая, 01:28

В аэропортах Шереметьево и Внуково сняли ограничения на полёты

В аэропортах Шереметьево и Внуково в 03:39 мск сняли ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», написал представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

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Также временные ограничения в ночь на 6 мая были введены на работу самарского аэропорта Курумоч. Аналогичные меры были приняты в Калуге, Волгограде и Саратове.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Артём Гапоненко
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