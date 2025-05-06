Лондон встал на сторону России в деле «Крымэнерго»: Суд приостановил выплату $207 млн
Лондонский суд заморозил выплату России по иску «ДТЭК» на 207 миллионов долларов
Нефтедобыча. Обложка © freepik / tirachard
Высокий суд Лондона приостановил исполнение решения Гаагского арбитража о взыскании с России 207,8 миллиона долларов в пользу украинской компании «ДТЭК Крымэнерго». Это решение принято до рассмотрения Апелляционным судом Гааги вопроса об аннулировании арбитражного решения по жалобе РФ.
«ДТЭК Крымэнерго» потребовала от России компенсацию за потерю энергоактивов в Крыму, ссылаясь на Договор о взаимной защите инвестиций между РФ и Украиной. Россия в ответ заявила, что договор неприменим к Крыму из-за спора о его статусе и что инвестиции «ДТЭК Крымэнерго» не соответствовали требованиям договора.
В ноябре 2023 года Гаагский арбитраж вынес решение в пользу украинской компании, обязав Москву выплатить 207,8 миллиона долларов. После этого «ДТЭК Крымэнерго» обратилась в английский суд для принудительного исполнения решения Гаагского арбитража. Однако Высокий суд Лондона приостановил его исполнение до решения Апелляционного суда Гааги, чтобы избежать противоречащих судебных вердиктов. Английский суд считает, что у России есть «реальная перспектива успеха» в Апелляционном суде Гааги по некоторым аргументам, пишет «Коммерсант».
При этом рассмотрение дела в голландской апелляции может занять от полутора до четырёх с половиной лет. Исход его пока остаётся неопределённым и будет зависеть от постановления Апелляционного суда Гааги.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина не сможет вернуться на границы 1991 года. В Крыму американского чиновника похвалили за объективность. Глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что вопрос принадлежности полуострова давно решён.