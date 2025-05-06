Военкор назвал три варианта развития событий после попытки ВСУ прорваться на Курщину

Военный корреспондент Александр Коц поделился своим прогнозом относительно ситуации в Курской области после попытки прорыва ВСУ в районе Тёткино. В своём телеграм-канале он описал три возможных пути развития событий.

Самым опасным он считает сценарий, подразумевающий новый захват территорий. По оценкам военкора, в случае успеха прорыва в Тёткино и Новый путь, следующим шагом ВСУ станет двойной удар по райцентру Глушково.

Коц допускает, что попытки украинских войск могут оказаться тщетными и кровопролитными, по аналогии с произошедшим в Поповке и Демидовке Белгородской области. Однако, даже при таком развитии событий, командование ВС РФ будет вынуждено стянуть дополнительные резервы в прифронтовую зону для предотвращения потенциального глубокого прорыва.

Журналист также считает вероятной попытку ВСУ закрепиться на территории Курской области. Он предполагает, что противник сосредоточит усилия на двух главных направлениях движения, нанося удары с юга и юго-запада по сходящимся траекториям.

«Оба они сходятся в одной точке — райцентре Глушково. Идти туда от Тёткино по одной трассе, вешая себя на единственную нить логистики, самоубийственно. Поэтому и нужен вспомогательный удар с юга», — написал в своём посте Коц.

Третьим вариантом развития событий является использование направлений Тёткино и Новый Путь, где ВСУ пытаются наступать в качестве отвлекающего манёвра. Военкор полагает, что основной удар украинской армии придётся на другую локацию. Главная задача Киева, по мнению корреспондента, — замедлить формирование Россией зоны безопасности в Сумской области.

«Думаю, что основная задача, всё-таки, замедлить формирование нашей зоны безопасности в Сумской области, а не откусить кусок нашей территории, сопоставимый с прошлогодним. Но на дурака попробуют, конечно», — высказал своё мнение военкор.