Налёт дронов ВСУ на Тёткино сочли прелюдией к «главной атаке»
Блогер Подоляка заявил, что ВСУ готовят основную атаку на курское село Тёткино
ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Украинские военные атаковали беспилотниками российский гарнизон в посёлке Тёткино в Курской области, чтобы подготовить себе путь к дальнейшему основному броску. Таким мнением поделился в телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляка, комментируя попытки ВСУ вновь прорваться на российскую землю.
«Вражеские дронщики пытаются отрезать наш гарнизон в районе Тёткино от логистики (что, повторюсь, с учётом географии довольно несложно). В рамках решения данной задачей с утра ВСУ был подорван мост дороги Званое-Тёткино. И это пока явно не всё. После ударов дронов, должна по логике последовать главная атака», — сказано в тексте.
Военблогер добавил, что ВСУ начали готовить атаку заранее, организуя понтонную переправу от украинского села Искрисковщина. По его словам, подготовительные действия не остались незамеченными со стороны российской армии.
Напомним, 5 мая ВСУ попытались прорваться на территорию Курской области. В данной операции было задействовано 250 украинских солдат, 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы. Изначально по посёлку Тёткино был нанесён артиллерийский удар, после чего последовала высадка пехоты. ВС РФ ликвидировали 30 украинских бойцов сразу после их появления. Сейчас российские военные продолжают отбрасывать обратно отряды противника.