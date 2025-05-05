Налёт дронов ВСУ на Тёткино сочли прелюдией к «главной атаке»

Украинские военные атаковали беспилотниками российский гарнизон в посёлке Тёткино в Курской области, чтобы подготовить себе путь к дальнейшему основному броску. Таким мнением поделился в телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляка, комментируя попытки ВСУ вновь прорваться на российскую землю.

«Вражеские дронщики пытаются отрезать наш гарнизон в районе Тёткино от логистики (что, повторюсь, с учётом географии довольно несложно). В рамках решения данной задачей с утра ВСУ был подорван мост дороги Званое-Тёткино. И это пока явно не всё. После ударов дронов, должна по логике последовать главная атака», — сказано в тексте.