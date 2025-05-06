Посеял панику: Глава курского Глушково признался, что поторопился с призывом эвакуироваться
Глава Глушково в Курской области извинился за преждевременный пост об эвакуации
Администрация Глушковского района. Обложка © VK / Газета Глушковского района «Родные просторы»
Глава посёлка Глушково в Курской области Василий Худяков извинился за свой пост об эвакуации жителей, заявив, что поторопился и зря посеял панику среди населения. Также он отметил, что ситуация в населённом пункте контролируемая.
«Приношу извинения за излишне эмоциональный и неверный по сути пост, уже его удалил. Ни о какой принудительной эвакуации жителей речи не идёт», — написал он в соцсети VK.
В настоящее время на территории Глушковского района активно действуют волонтёрские движения «Барс-Курск» и «Патриот». Их задачей, по словам Худякова, является содействие в эвакуации тем жителям, кто принял решение уехать в более безопасные регионы.
Глава посёлка отметил, что власти не заставляют жителей покидать родные земли насильно — каждый самостоятельно принимает решение, остаться или эвакуироваться.
Напомним, что 5 мая глава Глушково обратился к жителям с призывом срочно эвакуироваться из региона. Причиной тому стало ухудшение ситуации в посёлке в связи с обстрелами со стороны украинских войск. В тот же день эвакуацию населения объявили в украинской Сумской области, граничащей с Курской областью России.