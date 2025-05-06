Позорный марш ВСУ по навозу сочли костью, которую Лондон бросил Киеву
Депутат Белик назвал абсурдным и позорным марш ВСУ по навозу в Лондоне
ВСУ на параде в Лондоне пришлось идти по навозу. Обложка © X / Chay Bowes
Выбор киевского режима заключается в том, чтобы променять торжественный Парад Победы в Великой Отечественной войне на абсурдный марш в Лондоне по навозу, демонстрирующий, что на самом деле думают об Украине её западные хозяева. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик, комментируя прошедший у Букингемского дворца парад.
Плестись нестройной малочисленной колонной за кавалерией, маневрируя между навозными кучами, — так видит свой успех киевский режим, присягнувший на верность западным хозяевам. Такое странное и нелепое шествие по улицам Лондона не имеет ничего общего с парадом, как бы Киев ни пытался слепить из этого очередной повод для гордости.
При этом парламентарий задался вопросом: что вообще делают представители неонацистов на мероприятии, посвящённом 80-летию победы над нацистской Германией? Это только констатирует факт, что у Лондона смещены ориентиры.
«Британия просто кинула Украине кость в виде приглашения кучки украинцев для участия в сомнительном параде, что обернулось для Киева очередным позором», — заключил Белик.
Напомним, накануне король Великобритании Карл III с семьёй встретил участников и зрителей военного парада в Лондоне, приуроченного к 80-летию Победы. Монархи наблюдали за парадом с трибун у Букингемского дворца. Были на параде и войска ВСУ. При этом группа украинских военных оказалась в неловкой ситуации: во время марша они прошли по навозу, который оставили конные кавалерийские расчёты. Британские журналисты также заметили, что украинские военнослужащие не синхронизировали движения и не шли в ногу, а флаг чуть ли не волочился по земле.