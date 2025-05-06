Выбор киевского режима заключается в том, чтобы променять торжественный Парад Победы в Великой Отечественной войне на абсурдный марш в Лондоне по навозу, демонстрирующий, что на самом деле думают об Украине её западные хозяева. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик, комментируя прошедший у Букингемского дворца парад.