Песков объяснил внимание к кефиру на столе у Путина консолидацией общества
Увеличение спроса на кефир, который предпочитает президент РФ Владимир Путин, свидетельствует о сплочённости общества и высокой популярности главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Комментируя информацию о том, что россияне начали активно покупать кефир марки «Эковакино», замеченный в документальном фильме о Путине на телеканале «Россия», он подчеркнул, что ажиотаж вызван не самим продуктом. По его мнению, это отражает единение общества вокруг лидера страны и внимание граждан к деталям жизни президента.
«Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это проявление консолидации всего общества вокруг президента. Это популярность президента нашей страны, и это то, как люди внимательно относятся к главе своего государства», — пояснил Песков.
Напомним, что кефир рязанского завода за столом в кремлёвской квартире Владимира Путины появился в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В нём глава государства признался, что в позднее время иногда позволяет себе кефир и ряженку. Тем временем рязанский завод «Вакинское агро» приготовился к росту спроса на кефир после фильма о Путине.