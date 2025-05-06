Увеличение спроса на кефир, который предпочитает президент РФ Владимир Путин, свидетельствует о сплочённости общества и высокой популярности главы государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментируя информацию о том, что россияне начали активно покупать кефир марки «Эковакино», замеченный в документальном фильме о Путине на телеканале «Россия», он подчеркнул, что ажиотаж вызван не самим продуктом. По его мнению, это отражает единение общества вокруг лидера страны и внимание граждан к деталям жизни президента.