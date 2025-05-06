Отец Илона Маска заявил, что Путин вызывает уважение
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол снова положительно высказался о президенте России. По его словам, Владимир Путин вызывает «определённое уважение».
«Путин, безусловно, вызывает определённое уважение. Он уже долгое время находится у власти, и, если прислушаться к его выступлениям, то он звучит вполне неплохо. В его словах часто слышны разумные и взвешенные идеи», — заявил Эррол Маск в интервью Going Underground.
Отец миллиардера подчеркнул, что путин действует в интересах России, которая всегда играла значимую роль в истории.
А ранее отец Илона Маска Эррол заявил, что вместе с сыном он восхищается президентом России Владимиром Путиным. Маск-старший отметил, что для них глава российского государства является «примером сильного лидера». А сам президент России сравнивал Илона Маска с советским учёным, конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королёвым. По его словам, такие люди рождаются нечасто.