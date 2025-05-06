День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 11:45

Отец Илона Маска заявил, что Путин вызывает уважение

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол снова положительно высказался о президенте России. По его словам, Владимир Путин вызывает «определённое уважение».

«Путин, безусловно, вызывает определённое уважение. Он уже долгое время находится у власти, и, если прислушаться к его выступлениям, то он звучит вполне неплохо. В его словах часто слышны разумные и взвешенные идеи», — заявил Эррол Маск в интервью Going Underground.

Отец миллиардера подчеркнул, что путин действует в интересах России, которая всегда играла значимую роль в истории.

Маск удивил соцсети, процитировав Данилу Багрова из "Брата-2"
Маск удивил соцсети, процитировав Данилу Багрова из "Брата-2"

А ранее отец Илона Маска Эррол заявил, что вместе с сыном он восхищается президентом России Владимиром Путиным. Маск-старший отметил, что для них глава российского государства является «примером сильного лидера». А сам президент России сравнивал Илона Маска с советским учёным, конструктором ракетно-космических систем Сергеем Королёвым. По его словам, такие люди рождаются нечасто.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Илон Маск
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar