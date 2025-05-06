Отец Илона Маска заявил, что Путин вызывает уважение

«Путин, безусловно, вызывает определённое уважение. Он уже долгое время находится у власти, и, если прислушаться к его выступлениям, то он звучит вполне неплохо. В его словах часто слышны разумные и взвешенные идеи», — заявил Эррол Маск в интервью Going Underground.