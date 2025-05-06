«Десять униженных и несчастных»: На Западе высмеяли позорище ВСУ на параде в Лондоне
Боуз: Военных ВСУ в Лондоне намеренно унизили, заставив пройти по конскому навозу
ВСУ на параде в Лондоне пришлось идти по навозу. Обложка © X / Chay Bowes
Украинские военнослужащие, участвовавшие в параде в Лондоне, столкнулись с унижением, когда им пришлось маршировать по конскому навозу. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
«Десять униженных в Лондоне несчастных украинцев были вынуждены маршировать по конскому навозу, оставленному кавалерией», — написал Боуз.
Напомним, накануне король Британии Карл III с семьёй встретил участников и зрителей военного парада в Лондоне, приуроченного к 80-летию Победы. Монархи наблюдали за парадом с трибун у Букингемского дворца. Были на параде и войска ВСУ. При этом группа украинских военных оказалась в неловкой ситуации: во время марша они прошли по навозу, который оставили конные кавалерийские расчёты. Британские журналисты также заметили, что военнослужащие ВСУ не синхронизировали движения и не шли в ногу, а флаг чуть ли не волочился по земле.