День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 12:12

«Десять униженных и несчастных»: На Западе высмеяли позорище ВСУ на параде в Лондоне

Боуз: Военных ВСУ в Лондоне намеренно унизили, заставив пройти по конскому навозу

ВСУ на параде в Лондоне пришлось идти по навозу. Обложка © X / Chay Bowes

ВСУ на параде в Лондоне пришлось идти по навозу. Обложка © X / Chay Bowes

Украинские военнослужащие, участвовавшие в параде в Лондоне, столкнулись с унижением, когда им пришлось маршировать по конскому навозу. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Десять униженных в Лондоне несчастных украинцев были вынуждены маршировать по конскому навозу, оставленному кавалерией», — написал Боуз.

Напомним, накануне король Британии Карл III с семьёй встретил участников и зрителей военного парада в Лондоне, приуроченного к 80-летию Победы. Монархи наблюдали за парадом с трибун у Букингемского дворца. Были на параде и войска ВСУ. При этом группа украинских военных оказалась в неловкой ситуации: во время марша они прошли по навозу, который оставили конные кавалерийские расчёты. Британские журналисты также заметили, что военнослужащие ВСУ не синхронизировали движения и не шли в ногу, а флаг чуть ли не волочился по земле.

Позорный марш ВСУ по навозу сочли костью, которую Лондон бросил Киеву
Позорный марш ВСУ по навозу сочли костью, которую Лондон бросил Киеву
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar