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Регион
6 мая, 13:17

В Кремле анонсировали визит Путина в Китай

Ушаков: Путин в начале осени посетит с визитом КНР

Кремль. Обложка © Life.ru

Кремль. Обложка © Life.ru

В конце лета — начале осени российский лидер Владимир Путин посетит с визитом Китай, чтобы принять участие в мероприятиях, посвящённых юбилею Победы во Второй мировой войне. Об этом на брифинге сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Совместное участие лидеров двух стран в юбилейных праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 мая, а также победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, уже становится доброй традицией. Так было и 10 лет назад, и в 2015 году, так будет и в этом году, — поделился представитель Кремля.

Ушаков также отметил, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) будет присутствовать на торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы, в качестве главного гостя России.

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Посол США в России Линн Трейси также получила официальное приглашение на Парад Победы 9 мая. В Кремле также заявили о готовности Путина приветствовать американского коллегу Дональда Трампа в Москве. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, тема победы над фашизмом во Второй мировой войне «актуальна сейчас как никогда».

Алена Пенчугина
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