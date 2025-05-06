В Кремле анонсировали визит Путина в Китай

В конце лета — начале осени российский лидер Владимир Путин посетит с визитом Китай, чтобы принять участие в мероприятиях, посвящённых юбилею Победы во Второй мировой войне. Об этом на брифинге сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Совместное участие лидеров двух стран в юбилейных праздничных мероприятиях, приуроченных к 9 мая, а также победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, уже становится доброй традицией. Так было и 10 лет назад, и в 2015 году, так будет и в этом году, — поделился представитель Кремля.

Ушаков также отметил, что председатель Китайской Народной Республики (КНР) будет присутствовать на торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы, в качестве главного гостя России.