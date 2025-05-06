Путин провёл переговоры с премьером Израиля
Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Победы
Путин и Нетаньяху. Обложка © Life.ru, © Wikipedia
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны обменялись тёплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Победы. Российский лидер передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам.
«Отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра её итогов и фальсификации истории. Подчёркнут решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма», — говорится в сообщении.
Путин и Нетаньяху также обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке и обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Ранее стало известно об присутствии на Параде Победы в Москве ветеранов из США и Израиля. Всего на Парад Победы приедут лидеры 29 стран. Они вместе с Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.