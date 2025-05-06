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Регион
6 мая, 14:54

Путин провёл переговоры с премьером Израиля

Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Победы

Путин и Нетаньяху. Обложка © Life.ru, © Wikipedia

Путин и Нетаньяху. Обложка © Life.ru, © Wikipedia

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись тёплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Победы. Российский лидер передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам.

«Отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра её итогов и фальсификации истории. Подчёркнут решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма», — говорится в сообщении.

Путин и Нетаньяху также обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке и обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее стало известно об присутствии на Параде Победы в Москве ветеранов из США и Израиля. Всего на Парад Победы приедут лидеры 29 стран. Они вместе с Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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Наталья Демьянова
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