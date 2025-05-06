Путин провёл переговоры с премьером Израиля

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обменялись тёплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Победы. Российский лидер передал пожелания здоровья и благополучия проживающим в Израиле ветеранам.

«Отмечена решимость двух стран отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, противодействовать попыткам пересмотра её итогов и фальсификации истории. Подчёркнут решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма», — говорится в сообщении.