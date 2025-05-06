Стали известны потери ВСУ во время штурма границы Курской области
Mash: ВСУ потеряли около 70 бойцов в ходе штурма границы Курской области
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Около 70 человек потеряли Вооружённые силы Украины (ВСУ) в результате вчерашней попытки наступления на Курскую область. Сегодня украинские войска предприняли повторную попытку атаковать регион, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, 5 мая украинские подразделения предприняли попытку пересечь границу, используя квадроциклы и бронетехнику. В ходе столкновений российские силы уничтожили 15 квадроциклов, один танк и четыре автомобиля.
Напомним, накануне ВСУ пытались прорваться на территорию Курской области. В операции было задействовано 250 украинских солдат. Удары наносились по посёлку Тёткино. Однако ВС РФ не дали высадиться десанту противника и ликвидировали 30 украинских бойцов сразу после их появления.