Около 70 человек потеряли Вооружённые силы Украины (ВСУ) в результате вчерашней попытки наступления на Курскую область. Сегодня украинские войска предприняли повторную попытку атаковать регион, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 5 мая украинские подразделения предприняли попытку пересечь границу, используя квадроциклы и бронетехнику. В ходе столкновений российские силы уничтожили 15 квадроциклов, один танк и четыре автомобиля.

