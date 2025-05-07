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7 мая, 09:30

«Ждут команды»: Генерал авиации рассказал, кто запускает дроны для атаки по Москве

Генерал-майор Попов: За атакой дронов на Москву стоят диверсанты ГУР Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Francesco Sgura

Налёты беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье могли быть совершены руками внедрённых агентов ГУР Украины. Такое мнение высказал генерал-майор авиации Владимир Попов, отметив, что в последнее время дроны противника стали эффективнее и всё чаще преодолевают российские системы ПВО.

«Заряжено очень много сил, в первую очередь, это специалисты разведслужб Украины и объединённой Европы, которые только ждут команды. Беспилотники будут запускаться не только с территории Украины, но и с наших полей, лесов. <...> Метеорологические условия позволяют работать буквально с любой поляны, где заранее были организованы схроны. Где-то диверсанты «реанимируют» старые беспилотники, где-то получают новые», — объяснил эксперт в беседе с сайтом MK.ru.

По словам Попова, противник использует сложные метеоусловия и переходные периоды суток, когда возможности систем обнаружения ограничены. Особое внимание он обратил на ночные атаки, когда оптико-электронные средства менее эффективны, а радиолокационные станции могут работать не на полную мощность.

Эксперт привёл данные, что 15-18% достигших целей дронов могли быть собраны непосредственно на территории России. Отдельно Попов упомянул о возможных каналах поставки дронов через российско-казахстанскую границу.

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Напомним, с 6 мая ВСУ пытаются атаковать Москву дронами. Сегодняшней ночью налёты не прекратились. Ряд столичных аэропортов приостановил работу из соображений безопасности.

Юрий Лысенко
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