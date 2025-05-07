Беню уже не узнать: Появилось фото лысого и осунувшегося Коломойского* в суде

Украинский олигарх Игорь Коломойский*, некогда символ богатства и влияния, выглядит совершенно иначе после введения против него пожизненных санкций Владимиром Зеленским. Фотография из зала суда, облетевшая соцсети, подчёркивает этот разительный контраст. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров высказал своё мнение об этих изменениях.

Изменившийся Игорь Коломойский* в суде. Обложка © X / censor_net

На фотографии Коломойский* выглядит заметно старше и сильно потерял в весе. К тому же, он теперь лысый.

«Не думал Коломойский*, что победа его фаворита Зеленского, станет трагедией всей его жизни. Так бывает, когда ты самоуверенный и перестаёшь оглядываться вокруг, прилетает оттуда, откуда ты не ждёшь», — написал Килинкаров в соцсетях.

Напомним, Владимир Зеленский ввёл пожизненные санкции против Игоря Коломойского*, который долгие годы считался его покровителем. Они включают лишение права пользоваться и распоряжаться нажитыми активами на территории Украины.

Коломойский* был задержан 2 сентября 2023 года. Тогда предпринимателю предъявили обвинения сразу по нескольким статьям: мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путём. Позднее вместе с пятью сообщниками его обвинили в присвоении средств финансовой организации на сумму свыше $249 млн. А спустя время было предъявлено третье обвинение — в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путём злоупотребления служебным положением, совершённом организованной группой в особо крупных размерах. По данным следствия, украинский бизнесмен с 2013 по 2014 годы незаконно заполучил активы на $700 миллионов.