Песков пообещал, что любимого кефира Путина хватит всем россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что любимого кефира Владимира Путина хватит не только главе государства, но и всем россиянам, желающим его приобрести. Он отметил, что производители подтвердили наличие достаточных мощностей для увеличения выпуска продукции в случае резкого роста спроса.