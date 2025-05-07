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7 мая, 10:23

Песков пообещал, что любимого кефира Путина хватит всем россиянам

Обложка © Кадр из документального фильма «Москва. Кремль. Путин. 25 лет»

Обложка © Кадр из документального фильма «Москва. Кремль. Путин. 25 лет»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что любимого кефира Владимира Путина хватит не только главе государства, но и всем россиянам, желающим его приобрести. Он отметил, что производители подтвердили наличие достаточных мощностей для увеличения выпуска продукции в случае резкого роста спроса.

«Вы не волнуйтесь, Владимиру Владимировичу кефира хватит так же, как этого кефира хватит всем тем россиянам, которые желают его купить», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, что кефир рязанского завода за столом в кремлёвской квартире Владимира Путина появился в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». В нём глава государства признался, что в позднее время иногда позволяет себе кефир и ряженку. Тем временем рязанский завод «Вакинское агро» приготовился к росту спроса на кефир после фильма о Путине.

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Оксана Попова
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