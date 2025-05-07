Москвичам рассказали, как оплатить покупки при отсутствии интернета в праздничные дни

В преддверии праздников москвичам стоит быть готовыми к возможным перебоям в работе мобильного интернета, связанным с мерами безопасности. Как пояснила аналитик Екатерина Косарева, это может временно затруднить безналичные платежи, особенно в небольших торговых точках и кафе, где терминалы работают через мобильные сети.

При этом ситуация открывает возможности для недобросовестных продавцов, которые могут воспользоваться моментом, чтобы настаивать на оплате наличными. Эксперт рекомендует в таких случаях вежливо, но твёрдо настаивать на оплате картой — в большинстве случаев терминал оказывается работоспособным после повторных попыток.

Разумным решением будет иметь при себе небольшую сумму наличных на экстренные случаи, но не стоит снимать все средства с карты. Крупные торговые сети и АЗС, как правило, используют проводные интернет-каналы и продолжают стабильно принимать безналичные платежи. Также стоит заранее отметить расположение ближайших банкоматов.

«Снять немного наличных на случай действительно важной и неотложной покупки — разумно, особенно если вы планируете поездки или мероприятия вдали от центра. Но это должна быть небольшая сумма, а не запас «на всё». И уж точно не стоит бежать в банкомат и снимать всё с карты: система продолжает работать, и глобальных проблем с платежами в сетевых магазинах или АЗС не наблюдается», — рассказала РИАМО эксперт.