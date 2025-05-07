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7 мая, 11:19

Москвичам рассказали, как оплатить покупки при отсутствии интернета в праздничные дни

Эксперт Косарева рекомендовала москвичам снять немного наличных перед 9 Мая

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В преддверии праздников москвичам стоит быть готовыми к возможным перебоям в работе мобильного интернета, связанным с мерами безопасности. Как пояснила аналитик Екатерина Косарева, это может временно затруднить безналичные платежи, особенно в небольших торговых точках и кафе, где терминалы работают через мобильные сети.

При этом ситуация открывает возможности для недобросовестных продавцов, которые могут воспользоваться моментом, чтобы настаивать на оплате наличными. Эксперт рекомендует в таких случаях вежливо, но твёрдо настаивать на оплате картой — в большинстве случаев терминал оказывается работоспособным после повторных попыток.

Разумным решением будет иметь при себе небольшую сумму наличных на экстренные случаи, но не стоит снимать все средства с карты. Крупные торговые сети и АЗС, как правило, используют проводные интернет-каналы и продолжают стабильно принимать безналичные платежи. Также стоит заранее отметить расположение ближайших банкоматов.

«Снять немного наличных на случай действительно важной и неотложной покупки — разумно, особенно если вы планируете поездки или мероприятия вдали от центра. Но это должна быть небольшая сумма, а не запас «на всё». И уж точно не стоит бежать в банкомат и снимать всё с карты: система продолжает работать, и глобальных проблем с платежами в сетевых магазинах или АЗС не наблюдается», — рассказала РИАМО эксперт.

В условиях возможных ограничений доступа к мессенджерам не стоит забывать, что обычная голосовая связь продолжает работать. Это может быть полезно для вызова такси или экстренной связи с близкими, когда интернет-сервисы недоступны. Главное — сохранять спокойствие и помнить, что большинство систем быстро адаптируются к временным ограничениям.

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Напомним, с 5 мая в Москве с перебоями работает мобильный интернет, сбои обусловлены мерами безопасности, которые были предприняты в рамках подготовки к празднованию Дня Победы. В Кремле попросили отнестись к этим неудобствам с пониманием.

Юрий Лысенко
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