Блогеру-расчленителю грозит новый срок за продажу мерча с мясорубкой

Виктору Коэну грозит до пяти лет тюрьмы из-за продажи мерча с насмешками над убитой им девушкой. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Коэну, отбывшему десятилетний срок за убийство, грозит новое уголовное дело. Следственный комитет проверяет его высказывания в Интернете на предмет разжигания ненависти и унижения человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). Если вина Коэна будет доказана, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.