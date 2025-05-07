Блогеру-расчленителю грозит новый срок за продажу мерча с мясорубкой
SHOT: Виктору Коэну грозит до пяти лет тюрьмы за мерч с насмешкой над его жертвой
Мерч Виктора Коэна. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / koen_viktor
Виктору Коэну грозит до пяти лет тюрьмы из-за продажи мерча с насмешками над убитой им девушкой. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Коэну, отбывшему десятилетний срок за убийство, грозит новое уголовное дело. Следственный комитет проверяет его высказывания в Интернете на предмет разжигания ненависти и унижения человеческого достоинства (ст. 282 УК РФ). Если вина Коэна будет доказана, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Напомним, убийца Виктор Коэн (фамилия при рождении — Половой), расчленивший свою девушку, зарабатывает на мерче с отсылками к этому жуткому преступлению. Житель Владивостока, отсидевший десять лет за кровавую расправу над девушкой, ведёт в соцсетях блог на 30 тысяч человек. Там же он продвигает свой бренд, в «эстетике» которого глумится над своей жертвой. СК уже инициировал проверку.