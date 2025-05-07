«Доверьтесь профессионалам»: В Госдуме призвали с пониманием отнестись к сбоям связи

«Для обеспечения безопасности предпринимаются беспрецедентные меры. Могу сказать, что это происходит не только в Москве. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге и периодически тоже вижу, что сигнал не такой устойчивый, как мы все привыкли. Нужно отнестись с пониманием. Безопасность людей в эти торжественные дни празднования юбилея Великой Победы — это абсолютный приоритет», — сказал он в разговоре с «Газетой.ru».