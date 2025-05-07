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7 мая, 13:41

«Доверьтесь профессионалам»: В Госдуме призвали с пониманием отнестись к сбоям связи

Депутат Боярский призвал с понимаем отнестись к сбоям связи в праздничные дни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Россиянам, которые беспокоятся из-за нестабильной работы мобильной связи, необходимо отнестись к ситуации с пониманием и довериться профессионалам. Такую рекомендацию дал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Для обеспечения безопасности предпринимаются беспрецедентные меры. Могу сказать, что это происходит не только в Москве. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге и периодически тоже вижу, что сигнал не такой устойчивый, как мы все привыкли. Нужно отнестись с пониманием. Безопасность людей в эти торжественные дни празднования юбилея Великой Победы — это абсолютный приоритет», — сказал он в разговоре с «Газетой.ru».

По словам парламентария, сейчас всем необходимо довериться действиям профессионалов — спецслужбы делают всё возможное для обеспечения безопасности в праздничные даты. Мобильный интернет позволяет пользоваться огромным спектром услуг и сервисом, но так же с его помощью совершаются и правонарушения.

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Напомним, с пятого мая в столице нестабильно работает мобильный интернет — сказываются меры безопасности, которые были предприняты перед празднованием Дня Победы. Популярные сервисы уже предупредили жителей Москвы о перебоях, что могут наблюдаться вплоть до 9 Мая.

Юрий Лысенко
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