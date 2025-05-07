Профессор права объяснил, почему Трамп загорелся идеей провести военный парад в США

Президент США Дональд Трамп решил провести военный парад в Вашингтоне, впечатлившись подобным мероприятием в честь взятия Бастилии в Париже, который он посещал в 2017 году. Об этом рассказал профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права РГСУ Юрий Жданов.

«Почему американский президент решил устроить такой «экзотический» для Америки праздник? Дело в том, что Трамп в свой первый президентский срок в 2017 году посетил во Франции парад в честь годовщины взятия Бастилии. Было красиво. Трамп очень впечатлился и захотел сделать у себя в США то же самое», — рассказал он в беседе с сайтом MK.ru.

По замыслу организаторов, парад должен продемонстрировать военную мощь страны с участием 6600 военнослужащих, 150 единиц техники, 50 вертолётов и семи оркестров. Особый акцент делается на исторической ретроспективе — от Войны за независимость до современных конфликтов. Однако эксперт отмечает, что подобные мероприятия нехарактерны для американской традиции, где военные парады обычно ограничиваются локальными шествиями или воздушными показами.

Инициатива Трампа, по мнению аналитиков, преследует несколько целей. Во-первых, это укрепление связей с военно-промышленным комплексом на фоне планов увеличения оборонного бюджета до рекордного триллиона долларов. Во-вторых, попытка создать новый национальный нарратив о военных победах США, что проявляется в предложении переименовать памятные даты. В-третьих, личное стремление президента к зрелищности, вдохновлённое парадом на Елисейских полях в 2017 году.