«Отдаём дань памяти всем народам СССР»: Небензя ответил на обвинения РФ в монополизации Победы
Небензя: Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне
Василий Небензя. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson
Российская Федерация не монополизирует победу во Второй мировой войне, а считает её общей и отдаёт дань памяти всем народам бывшего Советского Союза. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Генеральной Ассамблеи, посвящённого 80-й годовщине.
«Вопреки тому, что пытаются утверждать наши недруги, мы не монополизируем победу. Мы считаем её общей и отдаём дань памяти всем народам бывшего СССР, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне», — сказал он.
Небензя также добавил, что приверженность Москвы делу сохранения исторической правды остаётся непоколебимой.
Ранее в ООН сотни человек стоя спели «День Победы» вместе с «Хором Турецкого». На встрече были ветераны, высокопоставленные дипломаты из разных стран и сотрудники секретариата организации. Концерт прошёл с аншлагом, несмотря на попытки Киева сорвать выступление. Украинцы и европейцы распространяли среди делегатов ноту с призывом бойкотировать мероприятие.