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Регион
7 мая, 16:19

«Отдаём дань памяти всем народам СССР»: Небензя ответил на обвинения РФ в монополизации Победы

Небензя: Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне

Василий Небензя. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Василий Небензя. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Российская Федерация не монополизирует победу во Второй мировой войне, а считает её общей и отдаёт дань памяти всем народам бывшего Советского Союза. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Генеральной Ассамблеи, посвящённого 80-й годовщине.

«Вопреки тому, что пытаются утверждать наши недруги, мы не монополизируем победу. Мы считаем её общей и отдаём дань памяти всем народам бывшего СССР, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне», — сказал он.

Небензя также добавил, что приверженность Москвы делу сохранения исторической правды остаётся непоколебимой.

Ещё один зарубежный гость прилетел в Москву на Парад Победы
Ещё один зарубежный гость прилетел в Москву на Парад Победы

Ранее в ООН сотни человек стоя спели «День Победы» вместе с «Хором Турецкого». На встрече были ветераны, высокопоставленные дипломаты из разных стран и сотрудники секретариата организации. Концерт прошёл с аншлагом, несмотря на попытки Киева сорвать выступление. Украинцы и европейцы распространяли среди делегатов ноту с призывом бойкотировать мероприятие.

Алена Пенчугина
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