«Отдаём дань памяти всем народам СССР»: Небензя ответил на обвинения РФ в монополизации Победы

Российская Федерация не монополизирует победу во Второй мировой войне, а считает её общей и отдаёт дань памяти всем народам бывшего Советского Союза. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Генеральной Ассамблеи, посвящённого 80-й годовщине.

«Вопреки тому, что пытаются утверждать наши недруги, мы не монополизируем победу. Мы считаем её общей и отдаём дань памяти всем народам бывшего СССР, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне», — сказал он.