Политические элиты Евросоюза обеспокоены намерениями президента США Дональда Трампа ускорить прекращение боевых действий на территории Украины. Такое мнение выразил британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Европейские лидеры в ужасе от того, что Трамп пришёл к власти и проводит политику в отношении Украины в совершенно ином направлении, а не в том, в котором они хотели и за которое цеплялись в течение последних 11 лет», — отметил Прауд.

Дипломат обратил внимание на то, что в Брюсселе особенно настораживаются из-за перспектив внезапного прекращения конфликта. По его мнению, возможное завершение боевых действий осложнит переговорный процесс по евроинтеграции Незалежной.