«Они в ужасе»: Британский дипломат раскрыл главный страх Европы
Дипломат Прауд: Европа в ужасе из-за возможного завершения украинского конфликта
Киевский монумент Родина-мать. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Политические элиты Евросоюза обеспокоены намерениями президента США Дональда Трампа ускорить прекращение боевых действий на территории Украины. Такое мнение выразил британский дипломат Ян Прауд в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Европейские лидеры в ужасе от того, что Трамп пришёл к власти и проводит политику в отношении Украины в совершенно ином направлении, а не в том, в котором они хотели и за которое цеплялись в течение последних 11 лет», — отметил Прауд.
Дипломат обратил внимание на то, что в Брюсселе особенно настораживаются из-за перспектив внезапного прекращения конфликта. По его мнению, возможное завершение боевых действий осложнит переговорный процесс по евроинтеграции Незалежной.
А ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ускорить процесс вступления Украины в Евросоюз. Она считает, что членство в ЕС станет для Киева лучшей гарантией устойчивого и справедливого мира. На это заявление отреагировал премьер Венгрии Виктор Орбан. Он назвал инициативу позором.