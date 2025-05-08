Любимые, но не любящие: Психолог назвала 5 поступков, которые нельзя прощать внукам

Из-за безусловной любви к внукам бабушки и дедушки зачастую прощают малышам всевозможные шалости и проказы. Однако в некоторых случаях поведение детей не должно оставаться незамеченным, иначе в дальнейшем родные внуки могут стать причиной переживаний, расстройств и даже обострения болезней. Когда молодому поколению нужно сказать «стоп», Life.ru объяснила клинический психолог Ирина Коржаева.

Безразличие

«Бывает так, что внуки любимые, но не любящие. Такое нельзя поощрять, как бы ни было обидно и больно», — отмечает психолог.

Если терпеть отчуждение, это может привести к ещё большему безразличию со стороны внуков. В результате бабушки и дедушки будут физически и психически истощаться, доводя себя до повышенного давления, депрессии и даже инфарктов.

Использование

«Внуки появляются, но только когда что-то надо: ты мне пенсию, я тебе пару минут внимания. Не любовь это», — уверена Коржаева.

Эксперт подчёркивает: не стоит поощрять «бартерную» привязанность по схеме «ты — мне, я — тебе». Такое поведение, если его не останавливать, закрепляется и искажает саму суть семейных связей. Подобное не только истощает кошелёк, но и «выращивает слабость» во внуках.

Неуважение

«Ни в коем случае нельзя поощрять», — предупреждает специалист.

Сначала — грубость, потом — откровенные оскорбления. Пренебрежение со временем переходит границы. Если не говорить об этом вслух, если всё прощать и терпеть, дело может дойти до унижений или даже насилия.

Подлость

«Прощая подлость, мы позволяем ей разрастаться, такое поведение необходимо пресекать», — отмечает психолог.

Позволять внукам уходить от ответственности за такие действия, как воровство и мошенничество, — значит давать сигнал, что подобные шаги допустимы. А это уже может обернуться против близких людей.

Злонамеренность

Когда человек сознательно делает больно — это не ошибка, а выбор. По словам психолога, это является результатом предыдущих ошибок и отпущенных проступков. Коржаева подчёркивает, что такое поведение требует немедленной реакции, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений.