Мерц дал неожиданный ответ об отправке немецких войск на Украину
Канцлер ФРГ Мерц исключил отправку немецких солдат на Украину
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Welt заявил, что вопрос возможной отправки немецких военнослужащих на территорию Украины в настоящее время даже не рассматривается. По его словам, стороны конфликта сейчас далеки как от прекращения огня, так и от заключения мирного соглашения.
«Этот вопрос на данный момент вообще не стоит», — отметил глава кабмина ФРГ.
Высказывания Мерца прозвучали на фоне растущих обсуждений в Европе о возможности прямого военного участия западных стран в украинском конфликте. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что не исключает подобного сценария, а также говорил о стремлении нанести России «стратегическое поражение».
Напомним, что Фридрих Мерц накануне был избран канцлером Германии со второй попытки. В первом туре выборов он не смог набрать необходимую для победы поддержку, получив 310 голосов при минимуме в 316.