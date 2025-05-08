Мерц дал неожиданный ответ об отправке немецких войск на Украину

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Welt заявил, что вопрос возможной отправки немецких военнослужащих на территорию Украины в настоящее время даже не рассматривается. По его словам, стороны конфликта сейчас далеки как от прекращения огня, так и от заключения мирного соглашения.