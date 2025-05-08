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Регион
8 мая, 01:12

Мерц дал неожиданный ответ об отправке немецких войск на Украину

Канцлер ФРГ Мерц исключил отправку немецких солдат на Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Welt заявил, что вопрос возможной отправки немецких военнослужащих на территорию Украины в настоящее время даже не рассматривается. По его словам, стороны конфликта сейчас далеки как от прекращения огня, так и от заключения мирного соглашения.

«Этот вопрос на данный момент вообще не стоит», — отметил глава кабмина ФРГ.

Высказывания Мерца прозвучали на фоне растущих обсуждений в Европе о возможности прямого военного участия западных стран в украинском конфликте. В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что не исключает подобного сценария, а также говорил о стремлении нанести России «стратегическое поражение».

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Напомним, что Фридрих Мерц накануне был избран канцлером Германии со второй попытки. В первом туре выборов он не смог набрать необходимую для победы поддержку, получив 310 голосов при минимуме в 316.

Андрей Васильев
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