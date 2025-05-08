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8 мая, 02:49

План «Ковёр» введён в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил приём и отправку гражданских воздушных судов. Ограничительные меры введены с 04:30 по московскому времени и направлены на обеспечение безопасности полётов, сообщила Росавиация.

О сроках возобновления работы воздушной гавани и причинах паузы не сообщается. Однако подобные меры, как правило, принимаются в случае потенциальных угроз воздушному транспорту — например, при риске пролёта беспилотных летательных аппаратов.

Воздушный коллапс: Атаки БПЛА парализовали работу многих российских аэропортов
Воздушный коллапс: Атаки БПЛА парализовали работу многих российских аэропортов

Напомним, 7 мая сообщалось о введении ограничений на вылет и прилёт в некоторых аэропортах России в связи с угрозой атаки БПЛА. В частности, в аэропорту Пулково даже застрял певец Николай Басков.

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Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Андрей Васильев
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