План «Ковёр» введён в аэропорту Нижнего Новгорода

Аэропорт Нижнего Новгорода приостановил приём и отправку гражданских воздушных судов. Ограничительные меры введены с 04:30 по московскому времени и направлены на обеспечение безопасности полётов, сообщила Росавиация.

О сроках возобновления работы воздушной гавани и причинах паузы не сообщается. Однако подобные меры, как правило, принимаются в случае потенциальных угроз воздушному транспорту — например, при риске пролёта беспилотных летательных аппаратов.