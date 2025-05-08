Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжились при участии делегаций

Напомним, сегодня в Кремле проходит встреча Путина и Си Цзиньпина. Лидеры подпишут два заявления: один документ будет посвящён стратегической стабильности, а другой — развитию партнёрства в связи с 80-летием Победы и юбилеем ООН. Кроме того, российский лидер заявил о готовности посетить Китай по случаю юбилея победы над милитаристской Японией.