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8 мая, 09:20

Переговоры Путина и Си Цзиньпина продолжились при участии делегаций

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле продолжается. Переговоры проходят с участием делегаций обеих стран в расширенном составе.

Как сообщает РИА «Новости», в составе российской делегации в переговорах принимают участие министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, глава «Роснефти» Игорь Сечин и министр энергетики Сергей Цивилёв.

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Напомним, сегодня в Кремле проходит встреча Путина и Си Цзиньпина. Лидеры подпишут два заявления: один документ будет посвящён стратегической стабильности, а другой — развитию партнёрства в связи с 80-летием Победы и юбилеем ООН. Кроме того, российский лидер заявил о готовности посетить Китай по случаю юбилея победы над милитаристской Японией.

Мария Любицкая
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