«Стабилизирующий фактор»: Путин двумя словами описал отношения РФ с Китаем
Путин назвал связку России и Китая стабилизирующим фактором
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Связку России и Китая во внешней политике можно назвать стабилизирующим фактором, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Глава государства подчеркнул, что Москва и Пекин всегда выступали за справедливый миропорядок, международное право и главенство ООН в мировых делах.
«В условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределённости российско-китайская внешнеполитическая связка — это важнейший стабилизирующий фактор на международной арене», — заявил Путин.
Напомним, сегодня в Кремле прошла встреча Путина и Си Цзиньпина в узком составе. Сейчас к лидерам присоединились представители делегаций. Лидеры подпишут два заявления: один документ будет посвящён стратегической стабильности, а другой — развитию партнёрства в связи с 80-летием Победы и юбилеем ООН.