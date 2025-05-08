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8 мая, 09:47

«Стабилизирующий фактор»: Путин двумя словами описал отношения РФ с Китаем

Путин назвал связку России и Китая стабилизирующим фактором

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Связку России и Китая во внешней политике можно назвать стабилизирующим фактором, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Глава государства подчеркнул, что Москва и Пекин всегда выступали за справедливый миропорядок, международное право и главенство ООН в мировых делах.

«В условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределённости российско-китайская внешнеполитическая связка — это важнейший стабилизирующий фактор на международной арене», — заявил Путин.

Напомним, сегодня в Кремле прошла встреча Путина и Си Цзиньпина в узком составе. Сейчас к лидерам присоединились представители делегаций. Лидеры подпишут два заявления: один документ будет посвящён стратегической стабильности, а другой — развитию партнёрства в связи с 80-летием Победы и юбилеем ООН.

Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными
Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином содержательными
Полина Никифорова
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