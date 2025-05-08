«Стабилизирующий фактор»: Путин двумя словами описал отношения РФ с Китаем

Связку России и Китая во внешней политике можно назвать стабилизирующим фактором, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Глава государства подчеркнул, что Москва и Пекин всегда выступали за справедливый миропорядок, международное право и главенство ООН в мировых делах.

«В условиях непростой геополитической ситуации и глобальной неопределённости российско-китайская внешнеполитическая связка — это важнейший стабилизирующий фактор на международной арене», — заявил Путин.