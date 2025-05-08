Российские бойцы разнесли украинские аэродромы за сутки до перемирия
ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ за сутки до начала перемирия
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Российские войска разнесли военные аэродромы Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки до начала перемирия. Кроме того, бойцы Армии России поразили пункты временной дислокации ВСУ в 132 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 132 районах», — рассказали в ведомстве.
Напомним, что трёхдневное перемирие по случаю 80-летия Дня Победы началось 8 мая в 0:00, оно продлится трое суток до 00:00 11 мая. Украинская сторона отвергла предложение российского президента Владимира Путина о прекращении боевых действий на период празднования. ВС РФ прекратили боевые действия по приказу Путина.