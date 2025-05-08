Российские войска разнесли военные аэродромы Вооружённых сил Украины (ВСУ) за сутки до начала перемирия. Кроме того, бойцы Армии России поразили пункты временной дислокации ВСУ в 132 районах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 132 районах», — рассказали в ведомстве.