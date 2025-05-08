Песков: Путин и Си Цзиньпин пока не обсуждали тему Украины
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин не затрагивали тему Украины.
«Нет, сейчас нет», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответсвующий вопрос.
Напомним, сегодня в Кремле прошла встреча Путина и Си Цзиньпина. После этого стороны продолжили обсуждение в расширенном составе. Ожидается, что по итогам встречи лидеры подпишут два заявления: один документ будет посвящён стратегической стабильности, а другой — развитию партнёрства в связи с 80-летием Победы и юбилеем ООН.