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Регион
8 мая, 10:57

Песков: Путин и Си Цзиньпин пока не обсуждали тему Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в ходе переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин не затрагивали тему Украины.

«Нет, сейчас нет», — заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответсвующий вопрос.

Напомним, сегодня в Кремле прошла встреча Путина и Си Цзиньпина. После этого стороны продолжили обсуждение в расширенном составе. Ожидается, что по итогам встречи лидеры подпишут два заявления: один документ будет посвящён стратегической стабильности, а другой — развитию партнёрства в связи с 80-летием Победы и юбилеем ООН.

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Оксана Попова
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