Песков: Путин и Си Цзиньпин пока не обсуждали тему Украины

Напомним, сегодня в Кремле прошла встреча Путина и Си Цзиньпина. После этого стороны продолжили обсуждение в расширенном составе. Ожидается, что по итогам встречи лидеры подпишут два заявления: один документ будет посвящён стратегической стабильности, а другой — развитию партнёрства в связи с 80-летием Победы и юбилеем ООН.