«Она нас оставила»: Уехавшая в США Орбакайте порвала все связи со своей командой из РФ

Напомним, ранее Орбакайте запретили въезд в Латвию, обвинив в участии в «пропагандистских мероприятиях». Решение было вызвано её выступлением в Крыму. Из-за этого недвижимость звезды в Юрмале теперь находится под угрозой. Певица может потерять трёхкомнатную квартиру в доме «Ривьера» на берегу моря. В настоящее время Кристина Орбакайте проживает в Нью-Йорке вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. В то же время её сын Дени Байсаров остаётся в России и, судя по всему, не планирует уезжать.