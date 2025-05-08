«Она нас оставила»: Уехавшая в США Орбакайте порвала все связи со своей командой из РФ
Директор Орбакайте заявил, что она разорвала контакты со своей командой из РФ
Кристина Орбакайте. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеиче
После отъезда за границу певица Кристина Орбакайте полностью прекратила сотрудничество со своей российской командой. Об этом сообщил директор артистки Александр Качан.
«Я больше не являюсь её представителем. Она уехала год назад, мы больше не сотрудничаем. Я про Кристину ничего не знаю, она не общается с командой. Обо всём узнаю, как говорят, из газет. Она нас оставила и уехала в Америку», — заявил он в беседе с «Абзацем».
Напомним, ранее Орбакайте запретили въезд в Латвию, обвинив в участии в «пропагандистских мероприятиях». Решение было вызвано её выступлением в Крыму. Из-за этого недвижимость звезды в Юрмале теперь находится под угрозой. Певица может потерять трёхкомнатную квартиру в доме «Ривьера» на берегу моря. В настоящее время Кристина Орбакайте проживает в Нью-Йорке вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. В то же время её сын Дени Байсаров остаётся в России и, судя по всему, не планирует уезжать.