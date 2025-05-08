Генконсульство РФ в Анталье принимает меры в связи с отменой рейсов
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Российское генконсульство в Анталье взаимодействует с турецкими властями, чтобы разобраться в причинах отмены авиарейсов, связывающих турецкие курорты с российскими городами. Об этом сообщил генеральный консул Сергей Ветрик.
Генконсульство России в Анталье ведёт переговоры по поводу отменённых рейсов из турецких курортов. На данный момент стараются выяснить все подробности ситуации. Россиянам обещали оказать помощь в рамках имеющихся полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Готовы оказывать нашим гражданам полное содействие в рамках имеющихся полномочий. <...> Гражданам необходимо поддерживать контакт со своими туроператорами либо представителями авиакомпании, с которыми у них заключены договоры», — приводит РИА «Новости» его слова.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines отменила все запланированные на сегодня, 8 мая, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на популярные турецкие курорты: Анталью, Даламан и Бодрум. Росавиация успокоила граждан, заверив, что ситуация с рейсами, включая полёты Turkish Airlines, скоро стабилизируется.