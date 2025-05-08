Генконсульство РФ в Анталье принимает меры в связи с отменой рейсов

Российское генконсульство в Анталье взаимодействует с турецкими властями, чтобы разобраться в причинах отмены авиарейсов, связывающих турецкие курорты с российскими городами. Об этом сообщил генеральный консул Сергей Ветрик.

Генконсульство России в Анталье ведёт переговоры по поводу отменённых рейсов из турецких курортов. На данный момент стараются выяснить все подробности ситуации. Россиянам обещали оказать помощь в рамках имеющихся полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости».