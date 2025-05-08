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8 мая, 15:14

«Ищет альтернативный маршрут»: Фицо не намерен отказываться от поездки в Москву на День Победы

Reuters: Офис Фицо ищет варианты попасть в Москву на празднование Дня Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Столкнувшись с закрытием воздушного пространства странами Балтии, офис премьер-министра Словакии Роберта Фицо ищет обходной путь для его поездки в Москву на празднование Дня Победы. Об этом пишет Reuters.

«Офис Фицо ищет альтернативный маршрут в Россию после закрытия воздушного пространства в странах Балтии», — говорится в публикации.

Словацкий премьер планирует поездку в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фицо заявил, что Эстония сознательно хотела сорвать его визит в Москву
Фицо заявил, что Эстония сознательно хотела сорвать его визит в Москву

Напомним, накануне Латвия, Литва и Эстония не разрешили правительственному самолёту из Словакии пролететь над своей территорией по пути в Россию. До этого Роберт Фицо сообщал, что ему угрожают из-за запланированной поездки в Москву на День Победы.

Наталья Демьянова
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