«Ищет альтернативный маршрут»: Фицо не намерен отказываться от поездки в Москву на День Победы
Reuters: Офис Фицо ищет варианты попасть в Москву на празднование Дня Победы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Столкнувшись с закрытием воздушного пространства странами Балтии, офис премьер-министра Словакии Роберта Фицо ищет обходной путь для его поездки в Москву на празднование Дня Победы. Об этом пишет Reuters.
«Офис Фицо ищет альтернативный маршрут в Россию после закрытия воздушного пространства в странах Балтии», — говорится в публикации.
Словацкий премьер планирует поездку в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.