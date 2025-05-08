Уехавшая из РФ сценаристка «Аутсорса» не явилась на похороны единственного сына

Сценаристка сериалов «Аутсорс» и «Медиатор» Анна Козлова, перебравшаяся заграницу, не вернулась в Россию даже ради похорон единственного сына Ивана.19-летнего парня сбила машина 2 мая, церемония прощания состоялась 7 мая в храме святителя Николая на Большой Ордынке. Об этом сообщает kp.ru .

После начала СВО Козлова покинула Россию и проживает за границей уже три года. С Сергеем Шаргуновым, известным телеведущим и отцом её сына Ивана, она развелась восемь лет назад. Иван остался жить в Москве с папой, где и учился на историческом факультете МГУ. Смерть сына стала для Сергея Шаргунова огромным ударом, и он не смог сдержать эмоций во время похорон.