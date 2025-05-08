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8 мая, 16:46

Лидер боснийских сербов Додик сообщил о предстоящей встрече с Путиным

Милорад Додик. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Милорад Додик. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Лидер Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил о том, что сегодня у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. По словам Додика, эта встреча является для него честью.

«Я сегодня отправляюсь на встречу с Владимиром Владимировичем, для меня это настоящая честь. И также я очень рад, что была возможность три недели назад также посетить вашу страну. Тогда мы обсуждали двусторонние отношения», — заявил он в беседе с журналистами после выступления в Национальном центре «Россия».

Додик подчеркнул тесные связи между Россией и Республикой Сербской. Он заявил о полном взаимопонимании с Москвой и взаимной поддержке между сторонами.

Глава Республики Сербской Додик прибыл в Москву для участия в Параде Победы
Глава Республики Сербской Додик прибыл в Москву для участия в Параде Победы

Ранее российский президент принял в своей резиденции другого важного гостя — председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках переговоров, которые прошли в несколько этапов и продлились 7,5 часов, Путин и Си Цзиньпин обсудили ряд важных тем, а также заключили соглашения о стратегическом партнёрстве.

Ольга Сливченко
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