«У меня эксклюзив»: Медведев раскрыл, кто пишет ему посты в соцсетях
Медведев заявил, что сам пишет посты в соцсетях
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Замглавы Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что пишет все свои посты в социальных сетях сам. По его словам, он лично занимается ведением своих аккаунтов, поскольку считает, что никто другой не взял бы на себя ответственность за подобный контент.
«Я надеюсь, вы не сомневаетесь, что это я пишу, потому что если бы я что-то подобное поручил, мне бы ничего не сделали. Мне бы сказали: «Вы чего?». Просто люди бы испугались... Такие вещи только я могу делать, у меня эксклюзив», — заявил Медведев в ходе встречи с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.
Ранее Медведев заявлял о высоком градусе ненависти в отношениях с недружественными странами. Тем не мене, считает он, рано или поздно мирные отношения с этими государствами будут установлены. Также Медведев в ходе встречи с писателями призвал утвердить памятный день, связанный с героями СВО.