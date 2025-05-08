«У меня эксклюзив»: Медведев раскрыл, кто пишет ему посты в соцсетях

Замглавы Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что пишет все свои посты в социальных сетях сам. По его словам, он лично занимается ведением своих аккаунтов, поскольку считает, что никто другой не взял бы на себя ответственность за подобный контент.

«Я надеюсь, вы не сомневаетесь, что это я пишу, потому что если бы я что-то подобное поручил, мне бы ничего не сделали. Мне бы сказали: «Вы чего?». Просто люди бы испугались... Такие вещи только я могу делать, у меня эксклюзив», — заявил Медведев в ходе встречи с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.