Владимир Путин лично проводил гостей после торжественного обеда в Кремле
Президент России Владимир Путин лично проводил иностранных гостей после торжественного обеда в Кремле в преддверии Дня Победы. Видео прощания политика с зарубежными лидерами было опубликовано пресс-службой Кремля.
Глава государства пожал руку каждому гостю, обмениваясь с ними короткими фразами. Президента Бразилии Лулу да Силву Путин и вовсе приобнял на прощание.
«Спасибо. И день был очень хороший. Очень насыщенный», — сказал российский лидер, прощаясь с председателем КНР Си Цзиньпином.
Владимир Путин провожает гостей. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
Ранее на обеде Владимир Путин поднял тост за Великую Победу в компании почти трёх десятков иностранных политиков. Гостей торжественного мероприятия в Кремле угощали борщом, олениной и крымским вином.
Telegram / «Кремль. Новости»