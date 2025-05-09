Владимир Путин лично проводил гостей после торжественного обеда в Кремле

Президент России Владимир Путин лично проводил иностранных гостей после торжественного обеда в Кремле в преддверии Дня Победы. Видео прощания политика с зарубежными лидерами было опубликовано пресс-службой Кремля.

Глава государства пожал руку каждому гостю, обмениваясь с ними короткими фразами. Президента Бразилии Лулу да Силву Путин и вовсе приобнял на прощание.

«Спасибо. И день был очень хороший. Очень насыщенный», — сказал российский лидер, прощаясь с председателем КНР Си Цзиньпином.