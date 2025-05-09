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Регион
8 мая, 22:38

Владимир Путин лично проводил гостей после торжественного обеда в Кремле

Президент России Владимир Путин лично проводил иностранных гостей после торжественного обеда в Кремле в преддверии Дня Победы. Видео прощания политика с зарубежными лидерами было опубликовано пресс-службой Кремля.

Глава государства пожал руку каждому гостю, обмениваясь с ними короткими фразами. Президента Бразилии Лулу да Силву Путин и вовсе приобнял на прощание.

«Спасибо. И день был очень хороший. Очень насыщенный», — сказал российский лидер, прощаясь с председателем КНР Си Цзиньпином.

Владимир Путин провожает гостей. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Лукашенко приехал на празднование Дня Победы в Москву вместе с сыном
Лукашенко приехал на празднование Дня Победы в Москву вместе с сыном

Ранее на обеде Владимир Путин поднял тост за Великую Победу в компании почти трёх десятков иностранных политиков. Гостей торжественного мероприятия в Кремле угощали борщом, олениной и крымским вином.

Обложка ©

Telegram / «Кремль. Новости»

Антон Голыбин
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