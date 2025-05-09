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8 мая, 23:15

Зеленский опубликовал фото с большим отпечатком на лице

Владимир Зеленский. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Володимир Зеленський

Владимир Зеленский. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Володимир Зеленський

Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях фотографию со странным следом на лице. Снимок, на котором политик запечатлён за рабочим столом, привлёк внимание как пользователей Сети, так и ряда украинских СМИ.

На изображении хорошо видно, что вертикальный отпечаток проходит через правый висок экс-комика и «теряется» в щетине. В настоящий момент офис Зеленского не дал официального разъяснения относительно изображения.

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Напомним, что несколькими часами ранее Зеленский созвонился с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы киевского режима, в ходе беседы обсуждались возможные способы установления мира на Украине. Также комик поговорил и с новоиспечённым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Тимур Хингеев
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