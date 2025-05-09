Зеленский опубликовал фото с большим отпечатком на лице
Владимир Зеленский. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Володимир Зеленський
Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях фотографию со странным следом на лице. Снимок, на котором политик запечатлён за рабочим столом, привлёк внимание как пользователей Сети, так и ряда украинских СМИ.
На изображении хорошо видно, что вертикальный отпечаток проходит через правый висок экс-комика и «теряется» в щетине. В настоящий момент офис Зеленского не дал официального разъяснения относительно изображения.
Напомним, что несколькими часами ранее Зеленский созвонился с президентом США Дональдом Трампом. По словам главы киевского режима, в ходе беседы обсуждались возможные способы установления мира на Украине. Также комик поговорил и с новоиспечённым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.