Зеленский опубликовал фото с большим отпечатком на лице

Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях фотографию со странным следом на лице. Снимок, на котором политик запечатлён за рабочим столом, привлёк внимание как пользователей Сети, так и ряда украинских СМИ.

На изображении хорошо видно, что вертикальный отпечаток проходит через правый висок экс-комика и «теряется» в щетине. В настоящий момент офис Зеленского не дал официального разъяснения относительно изображения.