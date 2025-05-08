Зеленский и Трамп провели телефонные переговоры
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы киевского режима, в ходе беседы обсуждались возможные способы установления мира на Украине и конкретные шаги, необходимые для урегулирования конфликта.
«Президент Трамп интересовался ситуацией на поле боя, и я вкратце его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня», — сообщил Зеленский.
Кроме того, Зеленский подтвердил готовность Киева к переговорам в любом формате. Однако, по его словам, диалог возможен лишь в том случае, если Москва покажет серьёзность намерений завершить конфликт.
Напомним, что 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие по случаю 80-летия Победы, объявленное Владимиром Путиным. При этом предложение о временном прекращении огня было отвергнуто украинской стороной. ВСУ уже нарушили перемирие, вынудив российские войска реагировать.