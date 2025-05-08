Зеленский и Трамп провели телефонные переговоры

Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. По словам главы киевского режима, в ходе беседы обсуждались возможные способы установления мира на Украине и конкретные шаги, необходимые для урегулирования конфликта.

«Президент Трамп интересовался ситуацией на поле боя, и я вкратце его проинформировал. Также сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня», — сообщил Зеленский.