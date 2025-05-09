Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 05:38

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске временно приостановил приём и выпуск рейсов

Нижнекамский аэропорт Бегишево. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin

Нижнекамский аэропорт Бегишево. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin

Нижнекамский аэропорт Бегишево временно перестал принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 07:50 МСК введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

Росавиация назвала срок возобновления рейсов Turkish Airlines в РФ
Росавиация назвала срок возобновления рейсов Turkish Airlines в РФ

Накануне стало известно об отмене всех рейсов компании Turkish Airlines, которые были запланированы на 8 мая. Не состоялись вылеты на турецкие курорты Анталья, Даламан и Бодрум из Москвы и Санкт-Петербурга, как следствие — порядка 15 тысяч российских туристов не смогли улететь домой.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar