Аэропорт Бегишево в Нижнекамске временно приостановил приём и выпуск рейсов
Нижнекамский аэропорт Бегишево. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin
Нижнекамский аэропорт Бегишево временно перестал принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 07:50 МСК введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.
Накануне стало известно об отмене всех рейсов компании Turkish Airlines, которые были запланированы на 8 мая. Не состоялись вылеты на турецкие курорты Анталья, Даламан и Бодрум из Москвы и Санкт-Петербурга, как следствие — порядка 15 тысяч российских туристов не смогли улететь домой.