Аэропорт Бегишево в Нижнекамске временно приостановил приём и выпуск рейсов

Нижнекамский аэропорт Бегишево временно перестал принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 07:50 МСК введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.