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9 мая, 06:34

«День великой радости и счастья»: Россиянка вспомнила, как американцы встречали победу над Германией

Россиянка Бейли рассказала, как американцы восприняли победу над Германией

Американский офицер, приветствующий советских воинов в мае 1945 года в Германии. Фото © Марк Редькин/ТАСС

Американский офицер, приветствующий советских воинов в мае 1945 года в Германии. Фото © Марк Редькин/ТАСС

Одна из старейших представительниц русской эмиграции в США Евгения Бейли вспомнила, как американцы встретили весть о победе над гитлеровской Германией в мае 1945 года. По её словам, это был день великой радости и счастья.

«Я помню кадры кинохроники из Нью-Йорка, и то, как люди радовались окончанию войны», — цитирует Бейли РИА «Новости».

Самой Бейли тогда был 21 год. Её супруг Чарльз воевал на Тихоокеанском фронте. Сейчас Евгении Павловне 101 год.

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А нынешний президент Штатов Дональд Трамп считает, что победа во Второй Мировой войне была одержана «только благодаря Соединённым Штатам». Он решил праздновать 8 мая как День Победы в США.

Александра Вишнякова
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