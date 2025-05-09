«День великой радости и счастья»: Россиянка вспомнила, как американцы встречали победу над Германией
Россиянка Бейли рассказала, как американцы восприняли победу над Германией
Американский офицер, приветствующий советских воинов в мае 1945 года в Германии. Фото © Марк Редькин/ТАСС
Одна из старейших представительниц русской эмиграции в США Евгения Бейли вспомнила, как американцы встретили весть о победе над гитлеровской Германией в мае 1945 года. По её словам, это был день великой радости и счастья.
«Я помню кадры кинохроники из Нью-Йорка, и то, как люди радовались окончанию войны», — цитирует Бейли РИА «Новости».
Самой Бейли тогда был 21 год. Её супруг Чарльз воевал на Тихоокеанском фронте. Сейчас Евгении Павловне 101 год.
А нынешний президент Штатов Дональд Трамп считает, что победа во Второй Мировой войне была одержана «только благодаря Соединённым Штатам». Он решил праздновать 8 мая как День Победы в США.