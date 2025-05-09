Пешая часть Парада Победы завершена, на Красную площадь выехала военная техника
Военная техника на Параде Победы. Обложка © Life.ru
Пешая часть Парада Победы завершена. На Красную площадь выехала военная техника.
Военная техника на Параде Победы. Видео © Life.ru
Открыли марш легендарные танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100. Колонной командует капитан Александр Воробьёв.
Ранее по Красной площади маршем прошли военнослужащие в парадной форме времён ВОВ. В пешей части Парада Победы приняли участие 20 Героев Российской Федерации — участников специальной военной операции.