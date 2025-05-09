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9 мая, 08:03

Пешая часть Парада Победы завершена, на Красную площадь выехала военная техника

Военная техника на Параде Победы. Обложка © Life.ru

Военная техника на Параде Победы. Обложка © Life.ru

Пешая часть Парада Победы завершена. На Красную площадь выехала военная техника.

Военная техника на Параде Победы. Видео © Life.ru

Открыли марш легендарные танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100. Колонной командует капитан Александр Воробьёв.

Полный текст речи Владимира Путина на Параде Победы в Москве
Полный текст речи Владимира Путина на Параде Победы в Москве

Ранее по Красной площади маршем прошли военнослужащие в парадной форме времён ВОВ. В пешей части Парада Победы приняли участие 20 Героев Российской Федерации — участников специальной военной операции.

Юрий Лысенко
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