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9 мая, 09:34

Белоусова засняли на видео за минуту до начала Парада Победы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Министра обороны России Адрея Белоусова сняли на видео за минуту до начала Парада Победы. Этот День Победы стал для него первым в роли главы ведомства. Кадрами поделился журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в телеграм-канале.

Андрея Белоусова и Олега Салюкова сняли на видео за минуту до начала Парада Победы. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Так как Белоусов не имеет военного звания, Парад Победы он принимал в гражданском. Также на кадрах можно заметить главнокомандующего сухопутными войсками РФ генерала армии Олега Салюкова, сидящего в автомобиле.

Ранее Белоусов заявил, что в городах-героях России пройдут праздничные салюты в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 22:00 по местному времени они прогремят в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Новороссийске, Смоленске, Туле, Волгограде, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

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