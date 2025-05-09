Белоусова засняли на видео за минуту до начала Парада Победы

Министра обороны России Адрея Белоусова сняли на видео за минуту до начала Парада Победы. Этот День Победы стал для него первым в роли главы ведомства. Кадрами поделился журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в телеграм-канале.

Андрея Белоусова и Олега Салюкова сняли на видео за минуту до начала Парада Победы. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Так как Белоусов не имеет военного звания, Парад Победы он принимал в гражданском. Также на кадрах можно заметить главнокомандующего сухопутными войсками РФ генерала армии Олега Салюкова, сидящего в автомобиле.