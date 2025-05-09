«Победим и сегодня»: В ГД сравнили СВО и Великую Отечественную войну
Депутат Толстой призвал повторить Великую Победу на СВО
Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой остался под сильным впечатлением от Парада Победы в Москве. В беседе с NEWS.ru он назвал русских народом-победителем и выразил уверенность, что СВО закончится так же успешно, как и Великая Отечественная война.
«Впечатлило общее настроение, которое царило в эти минуты на Красной площади, во всей стране. В принципе русские — народ-победитель, мы победили 80 лет назад, победим и сегодня», — подчеркнул парламентарий.
Депутат также отметил, что привёл на Красную площадь детей, чтобы сохранить память для будущих поколений. Толстой добавил, что его семья примет участие в акции «Бессмертный полк».
Напомним, 9 Мая на Красной площади прошёл Парад Победы. В масштабном мероприятии приняли участие ветераны СВО и военнослужащие из союзных стран. Президент России Владимир Путин с трибуны объявил минуту молчания. Также глава государства отметил, что советские войска определили исход всей Второй мировой войны. Life.ru опубликовал полное видео речи Путина на Параде Победы.