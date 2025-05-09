Парад Победы в Москве, на котором присутствовали многочисленные зарубежные лидеры, показал миру, что президент России Владимир Путин не один. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Путин продемонстрировал свою силу и единство с другими лидерами. На трибуне рядом с ним стояли почти три десятка лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина», — говорится в публикации.

Газета также отмечает присутствие президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и участие в торжествах по случаю Победы премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича, несмотря на недовольство Брюсселя и Киева.

Кроме того, издание обращает внимание на «демонстрацию силы» во время парада и подчёркивает участие в шествии войск из дружественных России стран.