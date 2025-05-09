В Европе сделали важный вывод о Путине из Парада Победы на Красной площади
El Pais: Парад Победы на Красной площади показал, что Путин не одинок
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Парад Победы в Москве, на котором присутствовали многочисленные зарубежные лидеры, показал миру, что президент России Владимир Путин не один. Об этом пишет испанская газета El Pais.
«Путин продемонстрировал свою силу и единство с другими лидерами. На трибуне рядом с ним стояли почти три десятка лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина», — говорится в публикации.
Газета также отмечает присутствие президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и участие в торжествах по случаю Победы премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича, несмотря на недовольство Брюсселя и Киева.
Кроме того, издание обращает внимание на «демонстрацию силы» во время парада и подчёркивает участие в шествии войск из дружественных России стран.
Всего в Москве на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы прибыли 30 зарубежных лидеров. По Красной площади прошли парадные расчёты некоторых стран, чьи руководители приехали в Россию на 9 Мая.
Ранее Life.ru сообщал, что мировая пресса наградила Парад Победы в Москве эпитетом «грандиозный». Напомним, Парад Победы открылся 10-минутной речью Владимира Путина, после которой началась пешая часть мероприятия. Life.ru публиковал полную запись выступления лидера РФ. Когда глава государства покидал Красную площадь, зрители приветствовали его криками «Россия! Россия!».