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9 мая, 11:58

В Европе сделали важный вывод о Путине из Парада Победы на Красной площади

El Pais: Парад Победы на Красной площади показал, что Путин не одинок

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Парад Победы в Москве, на котором присутствовали многочисленные зарубежные лидеры, показал миру, что президент России Владимир Путин не один. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Путин продемонстрировал свою силу и единство с другими лидерами. На трибуне рядом с ним стояли почти три десятка лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина», — говорится в публикации.

Газета также отмечает присутствие президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и участие в торжествах по случаю Победы премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича, несмотря на недовольство Брюсселя и Киева.

Кроме того, издание обращает внимание на «демонстрацию силы» во время парада и подчёркивает участие в шествии войск из дружественных России стран.

Всего в Москве на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы прибыли 30 зарубежных лидеров. По Красной площади прошли парадные расчёты некоторых стран, чьи руководители приехали в Россию на 9 Мая.

В США сочли провалом Запада присутствие мировых лидеров на Параде Победы
В США сочли провалом Запада присутствие мировых лидеров на Параде Победы

Ранее Life.ru сообщал, что мировая пресса наградила Парад Победы в Москве эпитетом «грандиозный». Напомним, Парад Победы открылся 10-минутной речью Владимира Путина, после которой началась пешая часть мероприятия. Life.ru публиковал полную запись выступления лидера РФ. Когда глава государства покидал Красную площадь, зрители приветствовали его криками «Россия! Россия!».

Никита Никонов
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